Benevento: Commiato del Procuratore al comando Carabinieri

Il Procuratore Capo presso la Procura di Benevento, dott. Aldo Policastro, accompagnato dal Procuratore Aggiunto, dott. Gianfranco Scarfò, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di questo capoluogo, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Enrico Calandroed ha incontrato gli Ufficiali della sede, delle compagnie dipendenti ed il Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta.

Il dott. Policastro, nel portare il proprio saluto in vista del suo prossimo trasferimento a Napoli dove assumerà l’incarico di Procuratore Generale della Corte di Appello, ha voluto ringraziare l’Arma per la collaborazione e il quotidiano impegno, estrinsecato anche attraverso le Stazioni Carabinieri, considerate presidi di ascolto, accoglienza e di legalità. Il Procuratore si è soffermato sulla professionalità dimostrata dalle donne e dagli uomini dell’Arma sannita e sul rapporto di fiducia e leale collaborazione costruito nel tempo e consolidatosi negli anni in cui ha diretto la procura.

Il Col. Calandro ha ringraziato l’alto Magistrato per l’attenzione riservata all’Arma, confermando la più ampia e leale collaborazione istituzionale ed il massimo impegno di tutti i carabinieri della provincia di Benevento verso la Procura della Repubblica.