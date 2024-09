Una veglia di preghiera per Raffaele Tutta l’Irpinia prega per il trentacinquenne

CAPRIGLIA- Una veglia di preghiera per Raffaele Capolupo, il trentacinquenne ferito gravemente ieri sera in un incidente stradale lungo Via Zoccolari, a pochi metri dal Partenio. Quella organizzata presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Capriglia Irpina. Sui social l’annuncio della veglia di preghiera per il giovane che lotta per la vita al Moscati: “Alle ore 20:00 domani sera 1 Ottobre presso la Chiesa Madre ci incontriamo insieme per recitare insieme il Santo Rosario e Adorare il Santissimo per affidare al Signore le nostre suppliche affinché Raffaele possa presto stare bene”. C’è un’intera provincia che stavolta fa il tifo per lui, grande supporter dei Lupi.