Tribunale, Tringali lascia Avellino: all’Ufficio Gip arriva il giudice Cerrone

AVELLINO- Trentotto anni, campano, da dieci in magistratura con il ruolo di magistrato della Sezione Penale presso il Tribunale di Pistoia. E’ il curriculum del magistrato Pasquale Cerrone, che da oggi assumerà l’incarico di Gip/Gup del Tribunale di Avellino. Un incarico, quello per il magistrato nominato nel capoluogo irpino dal Csm, che riguarderà il ruolo di indagini e udienze preliminari del Gip Mauro Tringali, il magistrato che ha lasciato il capoluogo per tornare a Salerno. Un nuovo cambio negli uffici del Tribunale di Avellino. Il decreto di nomina del presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena nei confronti del giovane magistrato che assumerà da oggi il nuovo incarico nel Tribunale del capoluogo. Nell’ufficio Gip/Gup una nomina che garantisce un numero di magistrati per affrontare i fascicoli al vaglio delle Sezioni Penali monocratiche e collegiali..