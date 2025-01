Ladri acrobati in azione a Torella, furto in abitazione e Farmacia: via con casse e argenteria

TORELLA DEI LOMBARDI- Ladri “acrobati” in azione nella serata di martedì a Torella dei Lombardi, dove hanno preso di mira l’abitazione e la Farmacia D’Amore, in Via Mantova nel centro altirpino. I due malviventi, si sono introdotti all’interno dell’abitazione da un terreno limitrofo, intorno alle ventuno, molto probabilmente dopo aver atteso che il farmacista si allontanasse ed incuranti del fatto che all’interno dell’abitazione presa di mira ci fossero anche altre tre persone adulte ed un bambino (che per fortuna stando ad un piano diverso, non si sono accorti della presenza dei due malviventi). Il raid è scattato subito dopo aver manomesso due telecamere. I due autori del furto hanno raggiunto il secondo piano dell’ abitazione, hanno forzato un balcone e hanno iniziato a verificare la zona da colpire. Volto travisato da un passamontagna, tuta e pila in bocca per girare senza troppo rumore tra le stanze. Una volta giunti al piano sottostante i malviventi si sono prima introdotti nello studio del farmacista e in un locale cucina, poi hanno forzato la porta che separa l’abitazione dalla Farmacia e una volta all’interno hanno asportato le casse con il contante custodito. Tornati nell’abitazione hanno svuotato dei cuscini usati per portare via l’argenteria. Un danno ingente anche al mobilio, oltre alla violazione di un ambiente domestico e al trauma per i proprietari. I malviventi hanno poi saltato il terrazzo e si sono dileguati, raggiungendo molto probabilmente qualche complice che li attendeva in auto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno eseguito i rilievi del caso e acquisito i filmati delle telecamere.