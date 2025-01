Agente aggredito a Bellizzi, la Uilpa: ci risiamo, serve piu’ sicurezza

AVELLINO- La Segreteria Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino e’ intervenuta sull’ennesima aggressione ad un agente scattata nel carcere di Bellizzi Irpino. “In data odierna un nuovo grave evento critico si è registrato nella C.C. di Avellino Bellizzi, infatti nella mattinata di oggi, da come ci viene riferito, sembrerebbe che un detenuto appartenente al circuito comuni, ha aggredito colpendo un agente di polizia penitenziaria che era in servizio nelreparto, che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso presso l ospedale Moscati di Avellino ed è in attesa di prognosi”. E la Uilpa sottolinea con amarezza come: “Ci risiamo!, sembra che nel penitenziario irpino tutto cambi per poi non cambiare nulla” questo il commento del responsabile G.A.U. della segreteria Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Raffaele Troise: “siamo molto preoccupati per l’andamento del penitenziario e per questa ultima aggressione al personale di Polizia Penitenziaria che mantiene alta l attenzione su una situazione ormai a nostro avviso al collasso. La UILPA si farà portavoce presso le sedi opportune

affinché si possano sollecitare gli interventi per garantire il buon andamento e soprattutto la tutela di chi sta lavorando in condizioni sfavorevoli, e nonostante gli ultimi sforzi profusi dai vertici governativi e dipartimentali con invio di numero 12 unità nel ruolo agenti / assistenti e successivo invio di altre 25 unità, continuano a persistere problematiche organizzative e di caos generale. Si esprime la massima solidarietà e supporto ai colleghi tutti della casa circondariale e in particolare al collega colpito quest’oggi, con l’augurio di una pronta guarigione, promettendo interventi mirati . Chiediamo più sicurezza nell’istituto irpino, presupposto fondamentale per garantire il corretto espletamento del mandato costituzionale”.