Ladri acrobati in azione a Lauro, portati via oro e una fuciliera: indaga la Polizia

LAURO- Ladri acrobati in azione a Lauro, dove nella serata di ieri è stato compiuto un furto all’interno di un appartamento al primo piano di un’abitazione nella frazione di Migliano. I malviventi, giunti sul posto a bordo di una Golf scura, hanno raggiunto il primo piano dell’ abitazione scalando il muro e una volta all’ interno della stessa, approfittando dell’ assenza dei proprietari hanno portato via, verosimilmente lanciandola, una fuciliera, dove erano custoditi anche preziosi, oltre che alcuni fucili regolarmente detenuti. I ladri si sono poi allontanati verso la zona vesuviana, usando il collegamento con la strada che dalla frazione Migliano conduce a Domicella e Palma Campania. Le indagini del Commissariato di Ps di Lauro sono scattate immediatamente. A poche ore di distanza dal raid, infatti, gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno rinvenuto nella zona di Palma Campania la cassaforte con i fucili, recuperando le armi che erano state portate via dai malviventi, probabilmente interessati solo agli oggetti di valore. Le immagini della videosorveglianza attiva nella zona potranno anche contribuire ad acquisire elementi per identificare gli autori del raid.