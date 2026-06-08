Avellino calcio, è ufficiale: Alessandro Nesta nuovo allenatore dei biancoverdi

L’Us Avellino 1912 ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Nesta sulla panchina biancoverde per la stagione 2026/2027. L’accordo, previsto fino al 30 giugno 2028, segna l’inizio di un nuovo corso tecnico per il club irpino.

Nato a Roma nel 1976, Nesta vanta esperienze da allenatore in Serie A e Serie B, dopo gli esordi negli Stati Uniti con il Miami FC. In Italia ha guidato Perugia poi esperienze in panchina con Frosinone, Reggiana e Monza, totalizzando 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B.

Lo staff tecnico sarà composto dal vice Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano.

La presentazione ufficiale del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno alle ore 10:30 presso la sala stampa dello stadio Partenio–Lombardi, alla presenza dei vertici societari e dei media locali.