Incidente sull’A16, centauro perde il controllo della moto: ricoverato al Moscati

AVELLINO- Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto. Dovrebbe essere questa la dinamica dell’incidente di cui ha dato notizia l’emittente Telenostra, in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi. Il centauro ferito e’ un trentenne residente in un comune dell’hinterland avellinese, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale Moscati, le prognosi non e’ ancora sciolta . Sul posto sono intervenuti gli agenti della sottosezione Polstrada Avellino Ovest, per eseguire i rilievi di rito in questi casi e ricostruire la dinamica dell’incidente