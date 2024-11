L’addio della Curva Sud a Maria ” sarta” della tifoseria avellinese

Ha cucito per anni la “passione” per i Lupi, che ha sostenuto fino alla fine, realizzando le bandiere usate da tanti giovani nella Curva del Partenio e portate in giro per gli stadi d’Italia. Cosi’ la sua scomparsa non poteva restare senza un ‘tributo’ da parte della Curva Sud dell’Avellino. “Con ago e filo hai cucito la passione di un’intera tifoseria..riposa in pace signora Maria”. Sono le parole dello striscione con cui i ragazzi della Curva Sud hanno voluto ricordare la tifosa “sarta” Maria Nazzaro, scomparsa di recente nella citta’ capoluogo.