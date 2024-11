Elezioni USA 2024: Trump vicinissimo alla vittoria

Le proiezioni indicano che Donald Trump è il probabile vincitore delle elezioni presidenziali del 2024, superando Kamala Harris anche in Pennsylvania, uno stato chiave decisivo per ottenere la presidenza. Fox News e altre fonti confermano che Trump avrebbe assicurato abbastanza voti elettorali per un ritorno alla Casa Bianca. La sua vittoria in stati critici come Georgia, North Carolina e ora Pennsylvania segna una significativa rimonta politica.

Kamala Harris, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e, secondo fonti interne, potrebbe parlare solo nel day after, lasciando spazio per un commento formale. La sua sconfitta rappresenta un momento storico di riflessione per il Partito Democratico, che ora guarda al futuro dopo la decisione degli elettori americani .