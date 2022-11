Lacedonia, controlli antidroga a scuola: trovati due grammi di hashish. Proseguono i controlli dei carabinieri nei luoghi di maggiore ritrovo per i giovani e in prossimità di plessi scolastici. L’attività, spesso condotta con le unità cinofile, è anche mirata a dissuadere i giovani dall’uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tali servizi, presso un istituto superiore di Lacedonia, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati sotto un sedile dell’autobus di linea utilizzato da studenti provenienti dal foggiano, uno spinello e un involucro contenente circa 2 grammi di hashish che probabilmente gli ignoti detentori avevano nascosto per non esserne trovati in possesso.