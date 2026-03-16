Morra De Sanctis, confronto pubblico sulla riforma della giustizia

Un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più centrali del dibattito politico nazionale: la riforma della giustizia. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17:00 presso la sala convegni “Il Cigno Blu”, in via Selva Piana 16, a Morra de Sanctis.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Territoriale di Morra De Sanctis del Movimento 5 Stelle, si propone di offrire ai cittadini strumenti utili per “arrivare consapevolmente al voto”, come recita il titolo dell’evento.

Ad aprire i lavori sarà Maura Sarno, delegata Legalità e Sicurezza della Provincia di Avellino per il M5S, seguita dai saluti di Luciano Del Priore, rappresentante del gruppo territoriale locale. Tra gli interventi, la sindaca di Morra De Sanctis Fiorella Caputo, il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane e Italia D’Acierno, segretaria generale della CGIL Avellino. Previsti anche gli interventi del dirigente del Partito Democratico Antonio Gengaro e del segretario regionale di Noi di Centro Pasquale Giuditta. Presenzieranno anche il senatore Enzo De Luca l’avvocato dello Stato Amedeo Speranza, per approfondire gli aspetti tecnici e giuridici della riforma. Chiuderanno il dibattito Gerardo Capozza e l’onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle.

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è favorire un dialogo aperto e informato, coinvolgendo cittadini, istituzioni e rappresentanti delle diverse sensibilità politiche.