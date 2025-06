La “XXV° Sagra Trofie con Radicchio e Porcini” incanta Montoro

Ieri e oggi, 22 giugno 2025, il Parco del Sole ha fatto da cornice alla “XXV° Sagra Trofie con Radicchio e Porcini”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montorese, all’insegna del gusto, della natura e della convivialità.

Quest’anno, la storica sagra cambia location e si trasferisce in un luogo immerso nel verde, ideale per rilassarsi, divertirsi e riscoprire il legame profondo con la natura. La nuova ambientazione ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento, offrendo uno spazio accogliente dove famiglie, amici e buongustai si sono dati appuntamento per vivere momenti di qualità insieme.

La sagra, giunta alla sua venticinquesima edizione, si conferma come un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici della tradizione gastronomica locale. I visitatori sono stati accolti da profumi inebrianti e piatti genuini, realizzati con ingredienti semplici ma ricchi di sapore.

Tra le specialità in degustazione: Trofie con Radicchio e Porcini, Gnocchi alla Borgense; Risotto con Porcini; Scaloppina con Porcini; Salsiccia alla brace con Porcini; Panino con Salsiccia e contorni vari; Patatine, frittelle, dolci tradizionali e vino DOC Irpino.

L’iniziativa, oltre a soddisfare il palato, ha saputo regalare emozioni grazie alla musica dal vivo: gruppi folk e ritmi latino-americani hanno animato le serate, in un clima di festa autentica e rispettosa, senza eccessi, ma con tanta allegria.

Per i più piccoli, è stata allestita un’apposita area giochi, mentre l’ampio parcheggio ha agevolato l’afflusso dei numerosi visitatori, provenienti anche da fuori comune.

Gli stand gastronomici resteranno aperti oggi domenica 22 giugno dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 23.30, per permettere a tutti di gustare le delizie della tradizione.

Un successo annunciato, che conferma come la Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini sia ormai un punto fermo nel panorama degli eventi enogastronomici dell’Irpinia, capace di unire sapori, musica e natura in un’unica, coinvolgente esperienza.