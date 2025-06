A Montefusco mostra d’arte contemporanea nell’ex carcere borbonico

Nell’incantevole cornice dell’ex carcere borbonico, un luogo ricco di storia e suggestione, prende vita un evento artistico senza precedenti: “ Rinascita. Le Arti. Le Storie. ”, un percorso immersivo tra quadri, sculture e suoni che accompagna il visitatore in un viaggio emozionante e multisensoriale.

L’inaugurazione è fissata per sabato 28 giugno 2025, un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte e della cultura. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino a domenica 20 luglio 2025, regalando a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare le mille sfaccettature dell’arte contemporanea in un contesto dal fascino unico.

L’esperienza si propone come un dialogo tra passato e presente, tra la memoria custodita nelle mura dell’antico carcere e la vitalità delle opere esposte. Le arti visive si intrecciano con installazioni sonore per dar vita a un’atmosfera coinvolgente, dove ogni dettaglio racconta una storia e ogni emozione prende forma.

La mostra è promossa dalla Pro Loco di Montefusco.