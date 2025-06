Fiaccolata per la Pace, a Venticano l’iniziativa della Fondazione Rachelina Ambrosini

VENTICANO – In un tempo segnato da crescenti preoccupazioni e conflitti alle porte dell’Europa, la Fondazione Rachelina Ambrosini promuove l’iniziativa “Fame di Pace”, una fiaccolata per la pace, che si terrà lunedì 30 giugno 2025 alle ore 21:15.

Un momento aperto a tutti coloro che vogliono manifestare la propria sensibilità e il desiderio di un mondo più giusto e pacifico.

L’appuntamento vuole essere un’occasione di riflessione e testimonianza, soprattutto da parte dei più giovani. “Siamo noi piccoli a dover far sentire la voce anche di chi, senza colpe, si ritrova vittima di guerre ai nostri confini, in un clima sempre più pesante”, è il messaggio centrale che guiderà la manifestazione.

Il corteo partirà davanti al Municipio di Venticano per poi procedere in silenzio fino all’anfiteatro Cavea. Un cammino breve, poche centinaia di metri, ma denso di significato: unire i passi di tante persone per lanciare, una volta arrivati, un grido semplice e potente: PACE.