La Vis Mediterranea Soccer ospita il Bologna femminile nella settima giornata di campionato di serie B

A caccia dei primi punti in classifica. Tutti, dalla dirigenza ai tifosi, sono in attesa di una reazione di orgoglio da parte delle atlete della Vis Mediterranea Soccer, ferma ancora a zero punti in classifica dopo le prime sei giornate del campionato di serie B di calcio femminile.

Domani, alle ore 14.30, allo Stadio “Gallucci” di Solofra, le irpine ospiteranno il Bologna, in un match che si preannuncia molto duro, valevole per la settima giornata del torneo cadetto. Le felsinee si trovano al quinto posto della classifica, a 12 punti e -3 dalla zona promozione: una compagine strutturata per tentare il salto di categoria, quindi una partita tutt’altro che semplice.

Tuttavia, le calciatrici gialloverdi, faranno di tutto per tentare di fare risultato e muovere una classifica che, fino a questo momento, le vede fanalino di coda. In settimana, le atlete hanno provato nuovi schemi e soprattutto hanno lavorato molto sull’aspetto mentale, che in questi frangenti risulta essere fondamentale per assumere consapevolezza di potersela giocare con chiunque allo scopo di raggiungere l’unico vero obiettivo stagionale: la salvezza.

Appuntamento, dunque, domani pomeriggio alle ore 14.30, con possibilità di vedere la gara sui canali Youtube ufficiali della Lega di B.