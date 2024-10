L’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione di Arpaise e Benevento saluta il Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro

L’ Associazione Nazionale Combattenti Guerra di Liberazione Sezione Provinciale di Benevento e Sezione di Arpaise, nelle persone del Presidente Michele Panaggio e del Vice Presidente Giovanni Russo, attraverso la nota alla stampa, desiderano salutare il Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro, che dopo oltre sette anni, nella giornata di ieri ha lasciato il territorio della provincia di Benevento, per l’importante e prestigioso incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

“Al Procuratore Policastro i nostri sinceri e calorosi auguri di buon lavoro per l’importante ruolo che da lunedì ricoprirà. Non è nostro compito trarre bilanci in merito o addentrarci in ciò che non è di nostra competenza, ovviamente, pertanto come Associazione Combattentistica e d’Arma lo ringraziamo per essere stato verso la Città di Benevento e la Provincia, un Procuratore legato in maniera profonda al territorio, un uomo ampiamente preparato nel suo compito svolto sempre con passione e dedizione, che seppur ricopriva l’alto incarico, è sempre stato una persona cordiale, umana, aperta al dialogo con i comuni cittadini come noi, che avevano il piacere di incontrarlo e salutarlo nelle cerimonie in memoria dei Caduti in Guerra o onorando le Forze Armate e la Repubblica Italiana.

Buon lavoro Procuratore e grazie della sua personalità umana”.