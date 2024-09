La Vis Mediterranea Soccer esordisce in casa contro l’Arezzo

Montoro si prepara ad accogliere l’esordio in casa della Vis Mediterranea Soccer, compagine neo promossa in serie B ed unica rappresentante del Centro e Sud Italia del calcio femminile nel campionato cadetto.

L’appuntamento è per domenica 15 settembre alle ore 15.00 presso lo Stadio “Pertini”, dove le giallo-blu allenate da mister Vincenzo Rispoli sfideranno l’Arezzo nella seconda giornata di campionato.

Le giovani atlete dovranno riscattare la doppia sconfitta subita in questo inizio di stagione: la prima all’esordio assoluto in serie B sul campo del Genoa lo scorso 1 settembre, dove la Vis ha immeritatamente perso la sfida con le grifoni con il punteggio di 1-0; la seconda domenica scorsa, ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, che ha visto la squadra di casa soccombere contro il Napoli Soccer, che milita in serie A, col punteggio di 2-5.

Tuttavia, il morale delle calciatrici montoresi è alto e coach Rispoli, in questa settimana, ha potuto lavorare non solo sul piano atletico per cercare di recuperare qualche infortunata, ma soprattutto su quello mentale, per infondere sempre più fiducia e una mentalità vincente nei confronti di una squadra che ha come principale obiettivo quello della salvezza.