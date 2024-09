Il Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani fa visita alla Questura di Avellino

In occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) tenutosi in data odierna presso la Prefettura di Avellino, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, ha fatto visita alla Questura di Avellino nelle prime ore del pomeriggio.

Durante la visita, il Capo della Polizia ha incontrato il Questore Pasquale Picone e il Procuratore Capo della Repubblica di Avellino Dr. Domenico Airoma, con i quali ha discusso delle attività di sicurezza e prevenzione sul territorio.

Nel corso della giornata, il Prefetto Pisani ha visitato i diversi uffici della Questura, incontrando i Funzionari della Polizia di Stato, il personale dipendente e i segretari delle rappresentative sindacali esprimendo parole di ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto dai suoi uomini. Ha sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato, per assicurare migliori condizioni di vivibilità e di crescita del territorio.

Il Capo della Polizia ha infine rimarcato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini, ringraziando tutti gli operatori per la loro dedizione e professionalità.

