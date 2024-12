La Vis Mediterranea perde in casa contro la Ternana femminile

La Ternana femminile rispetta il pronostico vincendo in trasferta contro la Vis Mediterranea, allo Stadio “Gallucci” di Solofra, con un roboante 0-6 il match valevole per la 13esima giornata di campionato di serie B. Punteggio tennistico, che ha evidenziato il netto divario dei valori in campo in questo testa coda, dove le umbre hanno mostrato i muscoli confermandosi prime della classe con l’obiettivo dichiarato di puntare alla promozione in serie A.

Troppo forti le rosso-verdi per la squadra irpina, ancorata all’ultimo posto in classifica, con un solo punto conquistato nella trasferta di Lumezzane. Mister Alessandro Caruso sapeva benissimo che questa non poteva essere la partita nella quale sperare di fare punti nel disperato tentativo di scalare posizioni utili alla lotta salvezza.

Pur avendo dato tutto, le campane non sono riuscite ad arginare la corazzata avversaria che al 9’ è già passata in vantaggio con il gol di Labate. Raddoppio giunto pochi minuti dopo con la fantasista Bonetti, abile a sfruttare un preciso cross di Pirone. Sul finire della prima frazione tris delle ospiti che lasciano sbigottite le padroni di casa. Unico squillo della Vis nel primo tempo è stato quello di Petrillo, che ha calciato a lato da buona posizione.

Nella ripresa la musica non cambia. Le umbre calano il poker con la subentrata Lombardo, che firma anche il sesto gol allo scadere del tempo di recupero, con in mezzo la cinquina messa a segno da Regazzoli.

Un Risultato, questo, che al di là della netta supremazia di una squadra di serie superiore, allontana ancora di più le montoresi dalla zona salvezza. Tutto sommato l’obiettivo è quello di non mollare. I rinforzi giunti in queste ultime settimane potranno dare il loro contributo nel tentativo di risalire la classifica che vede le irpine staccate di 9 punti dalla quartultima. Domenica prossima altra trasferta ostica a Cuneo, contro la Freedom, che viaggia nella zona di centro classifica, in quella che si preannuncia un’altra finale nella speranza di fare bottino pieno.