Avellino Basket conquista il quarto successo consecutivo: battuta Scaligera Verona 77-70

L’Avellino Basket al PalaDelMauro ha affrontato una Scaligera Verona determinata, ma gli irpini sono andati oltre le difficoltà ed hanno agguantato il quarto successo consecutivo battendo i veneti 77-70. I gialloblu hanno giocato un buon primo tempo potendo disporre anche su tutto il roster a disposizione. Avellino ha pagato le assenze, non soltanto Antonino Sabatino, ma anche Marcellus Earlington. Il lungo statunitense è stato costretto a saltare il match per un problema ad una spalla. L’assenza dell’americano si è sentita, ma gli irpini con un immenso Jaren Lewis autore di 26 punti e degli ottimi Jurkatamm, eccellente in difesa e Chinellato ha saputo far suo il match, ma importanti per il successo sono stati anche Maglietti e Verazzo nella seconda parte di gara.

LA CRONACA

L’approccio alla partita dei biancoverdi è senza dubbio positivo, un 8-2 iniziale che fa ben sperare con le giocate di Bortolin, Chinellato e di Mussini. Verona replica guidata da Cannon e Faggian, che riporta gli ospiti in parità 8-8. La partita è fatta di break ed Avellino prova a piazzarne un altro raggiungendo il 15-10 con l’assist di Chinellato per Bortolin. Il finale di gare, però, è di Verona, che trascinato di Penna si porta a condurre 17-18.

Nel secondo periodo di gioco la squadra ospite alza l’intensità difensiva, Palumbo si fa sentire su entrambi i lati del campo. Verona raggiunge il più 7 (20-27). Le difficoltà costringono coach Crotti al time-out. Avellino, come suo solito, risponde alle difficoltà con gran carattere ed arriva sino al 33-30. Senza scomporsi Verona replica piazzando un 8-2, un break che permetterà agli scaligeri di andare al riposo 32-41.

Avellino torna in campo con grande determinazione e con un parziale di 10-1 ritorna in partita sul 42-43 con un canestro di Bortolin. La squadra di coach Ramagli replica con le triple di Faggian replica con due triple. Gli irpini riescono nuovamente a replicare e chiudere il quarto avanti 52-20.

L’ultimo quarto è totalmente di marca biancoverde. Avellino riesce a strappare con in campo Verazzo e Maglietti. Con Chinellato l’Avellino Basket allunga sul 64-58, fino ad arriva a toccare il più nove 73-64 con Bortolin. Verona non ne ha più ed Avellino strappa il traguardo della vittoria.

“E’ una vittoria che riesce a dare continuità ai risultati in una situazione di difficoltà, facile fare i complimenti ai soliti noti, ma vorrei fare i complimenti a Verazzo e Maglietti, che ci hanno dato il primo break ed hanno saputo tenere il campo, assieme a loro Chinellato ha fatto un’ottima partita”. Il coach parla anche delle assenze: “Earlington venerdì ha preso una contusione in allenamento, tornerà a breve anche Sabatino”.

Avellino Basket – Tezenis Verona 77-70 (17-18, 15-23, 20-9, 25-20)

Avellino Basket: Jaren Lewis 26 (11/13, 1/7), Matias Bortolin 14 (6/9, 0/1), Riccardo Chinellato 14 (3/5, 1/3), Mikk Jurkatamm 9 (3/4, 1/4), Federico Mussini 8 (1/4, 1/6), Armando Verazzo 4 (1/2, 0/0), Aleksa Nikolic 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/0, 0/2), Marcellus Earlington 0 (0/0, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Riccardo Chinellato 9) – Assist: 22 (Matias Bortolin 7)

Tezenis Verona: Leonardo Faggian 15 (0/0, 5/6), Jacob Pullen 12 (3/6, 1/10), Jalen Cannon 12 (6/8, 0/0), Lorenzo Penna 11 (3/3, 1/3), Liam Udom 6 (1/8, 1/1), Mattia Palumbo 5 (1/5, 1/3), Vittorio Bartoli 4 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 3 (0/1, 1/1), Ethan Esposito 2 (1/5, 0/1), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Jalen Cannon 9) – Assist: 13 (Jacob Pullen 3)