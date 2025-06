La Virtus Montefalcione conquista la Supercoppa “Coppa Irpinia Giuseppe Siconolfi”

Un’altra pagina memorabile si aggiunge alla storia sportiva della Virtus Montefalcione, che conquista la Supercoppa “Coppa Irpinia Giuseppe Siconolfi”, riservata alle vincitrici dei tre gironi di Terza Categoria della provincia di Avellino.

La finale, disputata a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), ha visto la Virtus Montefalcione imporsi con determinazione sull’AC Manocalzati, aggiudicandosi così la prestigiosa Coppa organizzata dalla Delegazione Provinciale FIGC di Avellino e intitolata alla memoria di Giuseppe Siconolfi, figura storica del calcio irpino.

Il successo nella Supercoppa corona una stagione semplicemente straordinaria per la squadra montefalcionese, la Virtus ha alzato al cielo anche questo importante trofeo, suggellando un’annata da incorniciare.

Un traguardo che è il frutto del duro lavoro e della passione dell’intera società: dalla dirigenza allo staff tecnico, fino agli instancabili giocatori, tutti uniti da un unico obiettivo – portare in alto il nome di Montefalcione.

Non si è fatta attendere la voce dell’Amministrazione comunale, che ha voluto celebrare l’impresa con un messaggio chiaro e sentito:

“Complimenti alla Virtus Montefalcione per la vittoria nella Supercoppa denominata ‘Coppa Irpinia Giuseppe Siconolfi’. Questi risultati sono frutto dell’impegno e del grande lavoro di dirigenza, staff tecnico e giocatori, che hanno portato in alto il nome del nostro Montefalcione. In bocca al lupo ragazzi, vi auguriamo traguardi sempre più ambiziosi”.