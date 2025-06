Carife non dimentica: emozione e partecipazione per Pietro Orlandi

Nella suggestiva cornice del piazzale antistante il Museo Archeologico, si è svolto un incontro che ha profondamente toccato il cuore della comunità di Carife. Una serata intensa, carica di emozione e significato, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini uniti dal desiderio di verità e giustizia.

Ospite d’onore è stato Pietro Orlandi, che con la sua presenza ha portato a Carife un messaggio di forza, memoria e speranza.

A lui è stato consegnato un dono speciale da parte dell’amministrazione comunale: un’opera dell’artista Fabio Niola, simbolo di affetto, riconoscenza e vicinanza.

«Grazie di cuore a Pietro per il suo coraggio, la sua umanità – afferma l’amministrazione comunale – e per non aver mai smesso di cercare la verità. Carife è con te.»

Carife non dimentica. Carife è con te.