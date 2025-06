A Grottolella, Maria vota a 102 anni: “La democrazia si pratica a ogni età”

A Grottolella nella serata di ieri superato il 30% di affluenza al voto. Ai seggi dai più giovani alla ultracentenaria Maria.

Ha 102 anni Maria Morante, ma non ha mai smesso di credere nel valore del voto. Anche ieri, domenica 8 giugno, in occasione del referendum, ha voluto recarsi personalmente al seggio per esprimere la sua opinione, come ha sempre fatto nella sua lunga vita. Maria, classe 1923, ha esercitato il suo diritto di voto fin da quando aveva 22 anni, ossia da quando la legge glielo ha consentito. Accompagnata dalla figlia Angela, è stata accolta con commozione e rispetto da tutto il personale elettorale.

«Mia madre ha sempre voluto esprimersi e partecipare alla vita democratica ad ogni consultazione – racconta Angela –. Nonostante l’età e gli acciacchi, non potevamo non sostenerla. L’abbiamo accompagnata al seggio con molto orgoglio. Votare è un dovere civico fondamentale».

Il gesto di Maria ha suscitato emozione e ammirazione in tutta la comunità di Grottolella, che si è stretta attorno a lei con grande affetto. Il suo impegno civico rappresenta un esempio straordinario di partecipazione attiva e di senso delle istituzioni, che va oltre l’età e le difficoltà personali.

«Siamo orgogliosi di Maria – commentano alcuni cittadini –. In un tempo in cui spesso si dà per scontato il diritto di voto, lei ci ricorda quanto sia prezioso e importante esserci, sempre».

La storia di Maria è un invito per tutti a non rinunciare mai a far sentire la propria voce. La democrazia si costruisce con il contributo di ciascuno, a ogni età.

“Andate a votare!”solerte conclude Maria che con orgoglio stringe tra le mani la sua tessera elettorale. “La tessera elettorale non è un biglietto, è una carta d’identità di chi vogliamo essere”.

Si vota anche oggi, lunedì 9 giugno, fino alle ore 15.00.