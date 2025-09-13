“La verità ad ogni costo”: ad Avellino il convegno sulla memoria di Antonio Ammaturo

Si terrà venerdì 26 settembre 2025, alle ore 10.00, presso l’Auditorium “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino, il convegno dal titolo “La verità ad ogni costo”, promosso dalla Questura di Avellino.
Un momento di riflessione importante, rivolto in particolare agli studenti, per approfondire i valori della memoria, della legalità e dell’impegno civile, attraverso la figura di Antonio Ammaturo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ucciso dalle Brigate Rosse insieme all’Agente Pasquale Paola.
Durante l’incontro sarà particolarmente toccante la testimonianza delle figlie del dott. Ammaturo.
A moderare il convegno sarà il Dr. Generoso Picone, giornalista e scrittore.
Tra gli interventi previsti:
-
Dr. Carlo Lucarelli, giornalista e conduttore televisivo
-
Dr. Domenico Airoma, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Avellino
-
Dr. Carlo De Stefano, Prefetto in quiescenza
-
Avv. Gaetano Aufiero, Presidente della Camera Penale di Avellino