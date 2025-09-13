Emergenza Idrica: chiusura notturna ai serbatoi in 8 Comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna ai serbatoi dalle ore 22:00, di Domenica, alle ore 06:00 di Lunedì 15 Settembre, nei Comuni di:

Altavilla irpina (Gemelli);

Montemiletto;

Pietradefusi;

Montefusco;

Prata di Principato Ultra;

Pratola Serra;

Santa Paolina;

Montefredane (frazione Arcella).

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.