Avellino-Monza, blackout e magia: uno stadio da brividi

Un momento surreale ma straordinario quello vissuto ieri sera allo stadio Partenio-Lombardi durante la partita Avellino-Monza, quando al 51′ un improvviso blackout ha lasciato lo stadio completamente al buio.

Ma l’oscurità ha lasciato spazio a una scena unica, migliaia di tifosi hanno acceso le torce dei propri smartphone, trasformando gli spalti in un mare di luci che ha subito fatto il giro del web. Un’atmosfera suggestiva che ha reso indimenticabile l’attesa per la ripresa del gioco.

La notizia del blackout e dell’emozionante reazione del pubblico ha avuto una ribalta nazionale, finendo anche sui principali notiziari sportivi, tra cui il telegiornale di Sport Mediaset di oggi.