La tragedia nel giorno di Santa Filomena: muore un 60enne di Mugnano del Cardinale

Una tragedia scuote la comunità mugnanese proprio nel giorno dedicato ai festeggiamenti in onore di Santa Filomena. Un uomo di 60 anni, residente a Mugnano del Cardinale, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.00 lungo via Nazionale delle Puglie, nel territorio di Baiano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo schianto si è rivelato fatale. La notizia della scomparsa del 60enne ha gettato nello sgomento l’intera comunità di Mugnano del Cardinale, che proprio in queste ore si stringeva attorno alla sua patrona, Santa Filomena.