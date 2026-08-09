Ad Arcella una notte dedicata alle grandi hit italiane e internazionali degli anni ’80

Musica, ricordi e grandi successi per una serata all’insegna delle atmosfere degli indimenticabili anni Ottanta. Giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21.00, la Villa Comunale di Arcella di Montefredane ospiterà l’evento “Hit italiane e internazionali dei favolosi anni ’80”, promosso dal Comune di Montefredane e dal Centro Studi “Monsignor Errico Spiniello” di Arcella, guidato da Carmine De Gisi sotto la supervisione culturale ed artistica del maestro Antonio Polidoro.

Protagonista della serata sarà la band DE9, che proporrà riletture originali di alcuni dei brani che hanno segnato un’intera generazione, attraversando la grande musica italiana e internazionale. Il repertorio annunciato spazia da Gianni Morandi a Lucio Dalla, Ivano Fossati e Samuele Bersani, passando per Vasco Rossi e Peppino di Capri, fino ai grandi successi internazionali di Rick Astley, Joe Cocker e A-ha. Un viaggio musicale capace di unire generazioni diverse attraverso melodie entrate nella memoria collettiva. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per vivere insieme gli spazi pubblici di Arcella e valorizzare la dimensione culturale e aggregativa della comunità. L’obiettivo è offrire a cittadini, famiglie e visitatori una serata estiva piacevole, nella quale la musica diventa occasione di incontro, socialità e condivisione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 13 agosto, con inizio alle ore 21.00, presso la Villa Comunale di Arcella. L’ingresso è libero e, durante la manifestazione, sarà inoltre possibile degustare prelibatezze enogastronomiche curate dal salumiere Lucio Abbruzzese. «Sarà una serata di musica, ricordi e passione, aperta a tutti – è l’invito degli organizzatori – per ritrovarsi insieme ad Arcella e rivivere, attraverso le canzoni, le emozioni di una stagione musicale che continua ancora oggi a coinvolgere e appassionare».