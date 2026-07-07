La tragedia di Christian, sopralluogo di Provincia e Polstrada per interventi di sicurezza

LAURO- Una serie di interventi per mettere in sicurezza alcuni tratti della Ss403, a partire dai tornanti di Via Circuito dove due settimane fa si è consumata la tragedis del piccolo Christian Romano, il bimbo di dieci anni travolto da una vettura in uno dei tornanti di Via Circuito. Poco fa si è concluso un sopralluogo congiunto tra Provincia di Avellino, Polizia Stradale, Commissariato di Lauro alla presenza anche di amministratori di Lauro e Moschiano lungo il tratto di Via Circuito. L’obiettivo è quello di adottare iniziative urgenti per migliorare la sicurezza su quel tornante. Nei giorni scorsi, per iniziativa del questore di Avellino Pasquale Picone, era stata inviata a Palazzo Caracciolo una

segnalazione sulla criticità per la sicurezza della circolazione stradale, con una richiesta di valutazioni di interventi di messa in sicurezza per la Strada Provinciale 403. Interventi e iniziative che erano stati anche indicati come potenzialmente utili a migliorare la sicurezza del tratto di strada in questione.

A partire dall’ implementazione e dal potenziamento della segnaletica stradale di pericolo e prescrizione. Tutto questo attraverso l’ installazione di dispositivi luminosi per richiamare l’attenzione degli utenti (serie di frecce direzionali ad alta visibilità che guidano il conducente nella percorrenza della curva, alimentati da energia solare che evidenziano tra l’altro il tracciato della curva anche nelle

ore serali). Ma anche la revisione dei limiti di velocità esistenti; l’installazione di dispositivi per il controllo e il monitoraggio della velocità dei veicoli, compatibilmente con la normativa vigente e la realizzazione di ulteriori opere o accorgimenti tecnici ritenuti idonei dagli uffici competenti. Si attendono ora gli sviluppi di questa prima iniziativa. Sulla sicurezza della Ss403 a Palazzo Caracciolo, il presidente Fausto Picone e’ stato interessato e sollecitato ad intervenire anche dal consigliere provinciale del Partito Democratico Umberto Iovino, che aveva raccolto la disponibilità del presidente Picone ad individuare le iniziative per mettere in sicurezza alcuni tratti della Ss403. Aerre