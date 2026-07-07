GAL Terminio, Frattolillo riconfermato presidente all’unanimità

Il GAL Terminio conferma Angelo Frattolillo alla presidenza. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 6 luglio, ha infatti riconfermato all’unanimità il presidente di Confagricoltura Avellino, nel segno della continuità amministrativa e della condivisione del percorso di sviluppo del territorio.

La nomina conclude il rinnovo degli organi sociali avviato con l’Assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio ed eletto il nuovo CdA, composto da rappresentanti della componente pubblica e privata.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami – ha dichiarato Frattolillo –. Continueremo a lavorare per sostenere imprese e comunità locali, cogliendo le opportunità offerte dalla nuova programmazione e promuovendo investimenti, innovazione e sviluppo nelle aree interne”.

Il GAL Terminio proseguirà ora le attività con particolare attenzione alla crescita sostenibile, alla valorizzazione delle filiere locali e al contrasto dello spopolamento delle aree interne della Campania.