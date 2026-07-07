Candida celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il comune di Candida (AV) si prepara a vivere un importante momento di condivisione e solidarietà. Domani, 8 luglio 2026, a partire dalle ore 17:30, la suggestiva Piazzetta De Giudice ospiterà le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), il consorzio “Sale della Terra”, la Pro Loco Candida e le realtà locali, nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo, la conoscenza reciproca e l’inclusione attraverso la cultura, lo sport e la convivialità.
Il programma della giornata
Il ricco cartellone di attività prevede appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età in un clima di festa e scambio interculturale:
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Sapori dal mondo: Saranno allestiti degli stand multietnici dedicati ai sapori e alle tradizioni di diversi Paesi. Il cuore culinario della manifestazione sarà il buffet interculturale organizzato direttamente dal Progetto SAI, con piatti tipici preparati con cura dai beneficiari del progetto e dagli operatori.
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Attività per i più piccoli: Spazio al divertimento con attività ludiche e ricreative interamente dedicate ai bambini.
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Sport e animazione: Per i più grandi (e non solo) non mancheranno giochi sportivi e momenti di animazione adatti a tutte le età.