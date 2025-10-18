Ecco perché il Gup dell’inchiesta Dolce Vita Sicuranza ha scelto di astenersi

AVELLINO- Una scelta prettamente tecnica e basata su quanto dispone il Codice di Procedura Penale all’ articolo 34 comma 2 bis. Nessuna ragione di “opportunità” che farebbe pensare a motivi diversi da quelli che hanno portato il Gup Antonio Sicuranza ad astenersi dal proseguo dell’ udienza preliminare per il procedimento cosiddetto “Dolce Vita”. Considerato che dal 15 ottobre sono state più le interpretazioni che la sostanza a decifrare quanto avvenuto, da una affidabile consultazione del provvedimento letto in aula dal Gup nel corso dell’udienza il motivo dell’astensione è legato alla norma del Codice di Procedura Penale, ovvero l’articolo 34, che al comma 2 bis prevede espressamente: Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. Nel momento in cui il magistrato ha firmato il decreto di giudizio immediato ha assunto il ruolo di Gip, per quanto si sia trattato di una semplice presa d’ atto della richiesta dello stesso Gianluca Festa per il tramite della sua difesa (il penalista Luigi Petrillo), anche perche’ segnando una regressione del procedimento, l’alternativa sarebbe stata quella di demandare al Gip Giulio Argenio l’incombenza della decisione. Ad avvalorare il fatto che si tratti di una interpretazione della norma valida, anche il via libera all’estensione che è giunto da parte del presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena. Una questione che avrebbe potuto avere effetti anche in un secondo momento sulla validità del decreto che dispone il giudizio. Da qui la scelta del Gup. Per cui negli ultimi giorni si e’ fatto impropriamente riferimento a ragioni di opportunità che in realta non sono mai state alla base dell’astensione e dei relativi provvedimenti. Aerre