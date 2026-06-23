La tragedia del piccolo Christian, il sindaco Boglione: giudizi e accuse inaccettabili

LAURO- Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ritiene inaccettabili, nel momento in cui si dovrebbe avere solo rispetto e compassione per la tragedia del piccolo Christian, il bimbo di dieci anni travolto e deceduto in un tornante di Via Circuito, i giudizi e le accuse via social ai genitori, che stanno vivendo la più atroce delle sofferenze. Il sindaco di Lauro, che e’ stato tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia, poco distante dalla sua abitazione, ha voluto esprimere il cordoglio di un’intera comunita’. “A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità lauretana, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia Romano per la perdita del piccolo Christian” ha scritto il primo cittadino di Lauro nel messaggio di cordoglio ai familiari del bimbo deceduto.

“Non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande. La scomparsa di un bambino lascia un vuoto che attraversa il cuore di una famiglia e colpisce profondamente l’intera comunità, che oggi si raccoglie nel silenzio e nella preghiera”. E ha stigmatizzato quanto sta avvenendo via social: “In momenti come questi, il dolore impone rispetto, umanità e compassione. Per questo trovo inaccettabile che qualcuno scelga di formulare giudizi o accuse nei confronti di chi sta vivendo la più terribile delle sofferenze. Davanti a una tragedia così immensa, ogni parola dovrebbe lasciare spazio alla vicinanza e alla comprensione”. Un abbraccio della comunità ai familiari del bimbo deceduto: “Lauro si stringe con affetto attorno alla famiglia Romano, condividendone il dolore e accompagnandola con l’abbraccio sincero di una comunità che oggi piange insieme a loro il piccolo Christian”.