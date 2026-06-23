Gianluca Della Rosa per la regia dell’Halley Avellino Basket

L’Halley Campania Avellino Basket è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Della Rosa. Trentenne playmaker nato a Pistoia il 20 agosto del 1996, 180 centimetri per 73 kg, Della Rosa è un nuovo volto alla corte di coach Gennaro Di Carlo. Giocatore mancino, abile nel gestire il gioco, con capacità di attaccare il ferro ed in possesso di un buon tiro dalla lunga distanza.

Cresciuto tra le fila del Pistoia Basket Academy, il ragazzo ha indossato anche la maglia della Nazionale Under 19 partecipando ai Campionati Mondiali di categoria disputati a Creta. Ha esordito in Serie A all’età di 16 anni con Pistoia. In carriera ha maturato esperienza in serie B, prima alla Don Bosco Livorno poi a Bottegone. Nell’estate 2015 firma un biennale a Rieti in serie A2, giocando due stagioni importanti. Nell’estate 2017 il rientro a Pistoia con cui è protagonista per otto anni consecutivi, fino a diventarne capitano, leader emotivo e contribuendo nel 2021 alla conquista della Supercoppa LNP e nel 2023 al ritorno in massima serie. Al termine della sua lunga esperienza in maglia di Pistoia, Della Rosa è approdato la passata stagione alla Fortitudo Bologna. Per lui 41 gare disputate tra regular season e playoff. Ha terminato la stagione regolare con 7.1 punti di media, 2 rimbalzi e 3.5 assist per gara. Nei play giocati contro Avellino è stato tra i trascinatori della Effe, con un high score di 23 punti in gara 2.

“Sono molto felice di questa opportunità che mi offre l’Halley Campania Avellino Basket – dichiara Della Rosa -. Non vedo l’ora di conoscere la realtà avellinese, la società, i compagni. Da parte mia darò il massimo per aiutare il club, nel tentativo di raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono contento di far parte di questo progetto, in una società che sta crescendo anno dopo anno. C’è entusiasmo e sono pronto a scendere in campo con questi nuovi colori”.

A presentare Gianluca Della Rosa è coach Di Carlo: “Giocatore esperto del nostro campionato, ha già vinto il torneo con la maglia della squadra della sua città. Ha sempre smentito chi pensava non potesse adattarsi ad un livello superiore, invece ha smentito tutti ed è stato sempre un elemento affidabile. Quest’anno ha vissuto una importante esperienza in casacca Fortitudo Bologna diventando un giocatore importante. Fa del temperamento, del carattere e dello spirito di squadra le sue migliori qualità, dal punto di vista tecnico non disdegna di essere utile in difesa ed in attacco con il tiro da fuori. Saprà farsi amare ed apprezzare dal nostro pubblico per la sua capacità di stare in campo dando sempre il massimo”.

Il commento del General Manager Antonello Nevola: “Inseriamo in organico un giocatore esperto e carismatico come Gianluca, che andrà a ricoprire il ruolo di playmaker per la stagione 2026/2027. Ha dimostrato in carriera di avere personalità nel guidare squadre con ambizione; conosce questo campionato per averlo già vinto ed ha disputato per diverse stagioni anche il campionato di Legabasket Serie A. Siamo felici del suo arrivo e sin da subito ha condiviso il progetto ed i valori del club”.