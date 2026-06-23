La tragedia di Christian, la comunita’ in preghiera questa sera a Moschiano

VALLO LAURO- “Queste notizie ci lasciano senza parole! Ormai è già da qualche anno che la comunità di Moschiano si ritrova in estate a subire delle dolorose perdite: che triste e inaccettabile coincidenza! Che il Signore e la nostra mamma celeste sostenga, conforti e dia tanta forza ai genitori del piccolo Cristian! Preghiamo per Mariella e Gianluca e per tutti i loro familiari”. Sono le parole di Don Vito Cucca, il parroco di Moschiano, dopo la tragedia del piccolo Christian Romano, il bambino di dieci anni originario di Moschiano coinvolto nel sinistro avvenuto in uno dei tornanti di Via Circuito, dove e’ stato travolto e sbalzato per alcuni metri da una Jeep Renegade su cui viaggiavano quattro persone provenienti dalla provincia di Napoli e Caserta. Questa sera a Moschiano, presso la Parrocchia di Maria Ss della Carità ci sarà un Cenacolo di preghiera per Christian. Alle venti il Santo Rosario e a seguire la Coroncina della Misericordia. Una comunità in lutto, quella di Moschiano, che si è stretta intorno a papà Gianluca e mamma Mariella dopo la terribile tragedia del loro bimbo di appena dieci anni. Per Moschiano ancora un lutto tragico e una vita spezzata prematuramente.