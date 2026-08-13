“La Tempesta Silenziosa” di Baricco: il 23 agosto lettura collettiva di 1000 persone

In silenzio, tutti con lo stesso libro tra le mani, alla stessa ora, con la stessa passione, in un unico grande teatro: “La Tempesta Silenziosa”, un progetto dello scrittore Alessandro Baricco, è pronta a sbarcare ad Avellino, che sarà la seconda città in Italia – dopo Roma – ad ospitare la lettura in contemporanea de “Le Notti Bianche” di Fëdor Dostoevskij.

Domenica 23 agosto, a fare da cornice a uno degli eventi di punta del cartellone “Avellino Estate in Città” sarà la Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele II. Ma non sarà una lettura collettiva semplice: alle 19:48, circa mille persone, all’unisono, si immergeranno in uno dei grandi classici della letteratura mondiale.

Ed è per questo che l’Assessore alla Cultura Luca Cipriano invita i cittadini a partecipare ad uno degli eventi più particolari del cartellone estivo: «Saremo la seconda città in Italia, dopo Roma, ad ospitare un appuntamento davvero unico. Sperimentare il format ideato da Alessandro Baricco è un’esperienza che immerge il pubblico in un’atmosfera unica, tra la musica e il silenzio della lettura di un classico della letteratura. L’opportunità di tenere insieme un gran numero di appassionato di lettori».

Ed è proprio dal centro di Avellino che tutto comincerà, perché come scrive Baricco: «Leggere è il gesto mite per eccellenza, un gesto gentile e pacifico. E La tempesta silenziosa è il gesto spettacolare che faremo insieme, miti, gentili e pacifici. Leggendo, ospitando lettrici e lettori. Tutto qui. Ma in questo modo sprigioneremo una sorta di tempesta d’intensità, silenziosa, quasi invisibile ma fortissima. Un’esperienza preziosa quando la vivi, che non finisce lì. Te la porti via anche quando te ne vai. Forse, alla fine sei persino un po’ diverso. Forse la città è un po’ diversa».

COME FUNZIONA

L’appuntamento nella Villa Comunale è previsto per le 19:00, dove tutti i presenti saranno omaggiati di una copia de “Le Notti Bianche” di Fëdor Dostoevskij. Le letture, accompagnate da un sottofondo musicale, saranno introdotte dalla giornalista Titti Marrone e sarà lasciata la possibilità, a chiunque vorrà, di leggere un passo del libro. Alle 19:48, orario del tramonto, ci sarà la lettura collettiva.