Santa Lucia di Serino, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre con un coltello

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per violazioni del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e “minacce” alla madre.

L’arresto è avvenuto nella serata di martedì a Santa Lucia di Serino.

In particolare, i militari sono intervenuti nell’abitazione della donna a seguito di una sua richiesta di aiuto. Il figlio, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai genitori, ha violato le disposizioni presentandosi presso la loro residenza. Al culmine di un acceso diverbio, il giovane avrebbe minacciato la madre puntandole un coltello da cucina alla gola.

Il monitoraggio costante del territorio finalizzato alla protezione delle vittime e dei luoghi da esse frequentati, unito alla tempestività con cui queste ultime hanno dato l’allarme al 112, non appena notata la presenza del figlio, ha permesso l’intervento immediato di una pattuglia. I Carabinieri, appena giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e lo hanno tratto in arresto.

Il coltello è stato sequestrato e l’aggressore, dopo il rito direttissimo e la convalida dell’arresto, è stato trasferito presso la casa circondariale di Avellino a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.