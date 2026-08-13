Professioni sanitarie, 128 posti disponibili per i corsi di laurea di Università Vanvitelli e Asl Avellino

È stato pubblicato il Bando di ammissione ai nuovi corsi di Laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Logopedia attivati dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” presso il Polo Didattico dell’Asl Avellino e il Presidio Ospedaliero “Criscuoli – Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi.

La prova d’accesso, con valenza sul territorio nazionale, si terrà il 16 settembre 2026: 128 i posti disponibili per l’Anno Accademico 2026/2027, che saranno così divisi:

•​Corso di Laurea in Infermieristica (Sede di Grottaminarda): 60 posti

•​Corso di Laurea in Logopedia (Sede di Grottaminarda): 30 posti

•​ Corso di Laurea in Fisioterapia (presso Presidio Ospedaliero “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi): 38 posti

«In sinergia con l’Università Vanvitelli prosegue il nostro impegno nella formazione dei professionisti della salute di domani, attraverso un’offerta didattica qualificata e di alto livello, capace di garantire agli studenti competenze solide e strumenti concreti per operare con professionalità nei servizi di assistenza sul territorio – afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte – Il nostro obiettivo è costruire un percorso virtuoso che metta in relazione formazione universitaria e mondo del lavoro, contribuendo a rispondere alla carenza di personale sanitario e a rafforzare la qualità dell’assistenza, in linea con i bisogni reali della comunità».

Una scelta che garantisce lavoro: le Professioni Sanitarie, infatti, presentano un indice di occupazione tra i più elevati del panorama universitario, toccando per molti corsi tassi prossimi al 100% a pochi mesi dal titolo, grazie alla forte richiesta del Servizio Sanitario Nazionale e del settore socio-sanitario.

Contestualmente nell’ultimo anno, l’offerta formativa del Polo di Didattico dell’Asl Avellino è cresciuta grazie all’attivazione dei due Master di I livello – “Nursing sugli accessi vascolari a medio e lungo termine” ed “Infermiere di Famiglia e Comunità” – a testimonianza di una proposta didattica in costante evoluzione e sempre più orientata alle reali esigenze della sanità moderna.

L’iscrizione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitariepotrà essere effettuata sul portale dell’Università Vanvitelli entro il 4 settembre 2026, al link ufficiale dell’Ateneo:

https://www.unicampania.it/index.php/studenti/ammissioni-corsi-di-laurea/11589-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la Segreteria Didattica del Polo ASL Avellino – Grottaminarda:

Telefono: 0825.441215 – 0825.425309

mail: polodidatticogrottaminarda@aslavellino.it