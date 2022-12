La svolta di Avellino, addio Irpiniambiente: nasce “Grande Srl”

La svolta di Avellino: nasce “Grande Srl – servizi ambientali”. E’ questo il nome (“Gestione Rifiuti Avellino Nuova Differenziata Ecosostenibile”) della nuova società che, nel capoluogo irpino, andrà a gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il consiglio comunale ha votato – 15 favorevoli e 5 contrari (l’opposizione) – la delibera di giunta con la quale la città uscirà, in maniera definiva, da Irpiniambiente.

Un fatto che era già stato annunciato dal sindaco Festa circa un mese fa in conferenza stampa. Secondo il primo cittadino, la nuova società – 51% pubblico, 49% privato – non solo renderà il servizio più efficiente ma anche più economico per i cittadini, con un risparmio sulla Tari del 15%.

Il voto favorevole consentirà ora agli uffici comunali di pubblicare il bando di gara europeo per il reperimento del socio privato.