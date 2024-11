La solidarietà del sindaco Vanni all’arbitra Grimaldi

Si riporta la nota del sindaco di Altavilla Irpina Mario Vanni.

Esprimo, a nome dell’intera comunità di Altavilla Irpina, la nostra piena solidarietà alla signora Mariana Grimaldi, arbitro della partita di calcio tra Virtus Monteforte Irpino e Durazzano Calcio, vittima di un’aggressione inaccettabile durante l’incontro disputato presso il nostro impianto sportivo.

Episodi di violenza come questo non hanno nulla a che vedere con lo sport, che deve essere luogo di rispetto, inclusione e sana competizione. Li condanniamo con fermezza, augurandoci che i responsabili siano individuati e chiamati a risponderne.

Tengo a precisare che la comunità altavillese, così come le tifoserie e le società sportive del nostro territorio, non hanno alcun coinvolgimento in quanto accaduto. Il nostro Comune ha semplicemente ospitato la partita, mettendo a disposizione le strutture.

Restiamo al fianco di Mariana Grimaldi e di chiunque promuova lo sport come valore positivo, ribadendo il nostro impegno per la tutela di tutti coloro che vivono e operano nel mondo dello sport.