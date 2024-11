FOTO-DENUNCIA/ Dal “sacchetto selvaggio” ai frigoriferi: la Taurano-Monteforte e’ “terra di nessuno”?

MONTEFORTE IRPINO- Inizia tutto dal “sacchetto selvaggio”, perché nonostante ormai la raccolta differenziata arrivi quasi porta a porta in tutti i comuni irpini, lanciare il sacchetto e fare prima senza scartare i rifiuti resta sempre lo sport preferito dagli incivili. Ne sa qualcosa chi quotidianamente si trova a viaggiare lungo la Taurano-Monteforte, dove l’incivilta’ e’ il biglietto da visita per chi entra da Monteforte. Due piazzole dove all’ immancabile sacchetto da qualche tempo si può trovare di tutto. Dal sedile di una vettura, incivili ma premurosi si potrebbe pensare, ad un frigorifero, passando anche fino a qualche giorno fa allo schermo di un pc che faceva bella mostra su un cordolo della strada di collegamento tra il Vallo di Lauro ed Avellino. Insomma, quasi una terra di nessuno, pensando a questo. Non sarebbe sbagliato magari pensare a qualche forma di controllo. Intanto presto sulla strada dovrebbero esserci interventi di manutenzione, quelli finanziati dalla Provincia con un protocollo di intesa con i comuni di Taurano e Monteforte Irpino. Non resta che attendere dunque qualche altra piazzola adibita a discarica anche dopo i lavori.

1 of 4