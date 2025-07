VIDEO/ La sindaca Nargi: appello vivo, un patto per non far soffrire la città

“Il mio appello è ancora vivo. Perche’ sono sicura che in consiglio comunale ci sono dei consiglieri responsabili che non vogliono far cadere la città nel baratro”. Lo ha detto pochi minuti fa, a margine della presentazione del libro per bambini “Rita&Modestino”, il sindaco Laura Nargi, rispondendo alla stampa su quale sarà il finale della sua amministrazione comunale. “Un anno di commissariamento e’ troppo. Quindi quello che chiedo è un Patto per la città. Oltre a salvare i Prius c’è anche il commercio e tutto quello che e’ stato messo in atto”.

Un appello diretto anche al leader del Patto Civico, Rino Genovese: “So che Rino Genovese e’ un uomo che ama la sua terra. Ama Avellino e non può abbandonare questo progetto per la città. E’ vero che ho sbagliato e in consiglio comunale ho spiegato chi non ha permesso di stringere l’ accordo con il Patto Civico. Ho resistito fino a dicembre, poi mi sono fidata e ho sbagliato”. Ha avvertito Nargi: “La città non deve soffrire più, il Patto deve esserci, a tempo e per Avellino”.