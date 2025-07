Moni Ovadia: “Francesca Albanese è una dei nostri cittadini migliori”

Moni Ovadia, ebreo antisionista – come lui stesso si definisce – in un video su Facebook:

“Francesca Albanese è una dei nostri cittadini migliori, e non mi riferisco solo all’Italia, ma all’Europa intera. È una servitrice del diritto internazionale, una servitrice della verità. Francesca Albanese è relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. La sua onestà intellettuale e il suo coraggio rappresentano un vero e proprio paradigma. Proprio per questo motivo è sottoposta ad attacchi violenti da parte dei sionisti e dei loro peggiori sodali, solo perché fa il suo dovere: servire la verità, la legalità internazionale, la cultura del diritto, la dignità umana e il sostegno agli oppressi.

Io credo – e mi permetto di chiedervelo – che chiunque legga le mie parole le prenda come una preghiera: alzate la vostra voce per difendere Francesca Albanese e chiedere che resti nel suo ruolo di relatrice speciale dell’ONU per il Medio Oriente. Perché è in corso un tentativo di rimuoverla, e tutto questo per assecondare una delle vicende più violente che questo secolo – e anche il secolo scorso, dal secondo dopoguerra in poi – abbia conosciuto: l’oppressione del popolo palestinese.

Una brutalizzazione, una disumanizzazione sistematica: uno stillicidio di violenza, omicidi, torture, segregazioni, arresti illegali, distruzioni di case, proprietà e terre. Ciò che fa Francesca Albanese è far sapere al mondo – dalla sua autorevole posizione in quella che dovrebbe essere l’organizzazione per la tutela dei diritti umani e della pace – ciò che il popolo più solo del mondo, quello palestinese, subisce da decenni senza interruzione.”