La scrittrice irpina Maria Sofia Ortu premiata al Langobardia Maior 2026

Nuovo prestigioso riconoscimento per la scrittrice irpina Maria Sofia Ortu: il suo ultimo volume, Racconti per ragazzi curiosi – Al di là della realtà, pubblicato da Polis Sa Edizioni, ha ottenuto la Segnalazione della Giuria nell’ambito del Premio Internazionale Langobardia Maior 2026, uno dei concorsi letterari di maggior portata nell’ambito di quella che è la narrativa contemporanea.

Il libro, già insignito della Menzione Speciale della giuria al Premio Costa d’Amalfi Libri 2025 per originalità e valore letterario, si caratterizza per la presenza di due racconti – Il soffio del demone e Le anime smarrite – pensati per un pubblico giovane, in particolare studenti della terza media e del primo anno delle scuole superiori.

La nuova segnalazione conferma il percorso di crescita dell’autrice e il favore della critica verso una scrittura la cui qualità narrativa favorisce l’attenzione nei giovani lettori. Un risultato che arricchisce ulteriormente il panorama letterario dedicato alle nuove generazioni e che premia l’impegno di Ortu nel costruire storie capaci di andare “al di là della realtà”.