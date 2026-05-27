Carcere Ariano, aggrediti due agenti della Polizia Penitenziaria

ARIANO IRPINO- Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificata una grave aggressione ai danni di 2 agenti di polizia peniteziaria in servizio

presso la casa circondariale di Ariano Irpino.Nello specifico, un detenuto ristretto nella sezione Ex Art 32, dopo

essere rientrato dai passeggi, avrebbe aggredito gli agenti addetti al

servizio. Senza un apparente motivo, lo stesso si sarebbe scagliato

contro uno dei poliziotti colpendolo al capo per poi afferrare con una

presa al collo il collega intervenuto per separare l’aggressore.Il protagonista di questo vile gesto è un detenuto di origini siriane di

24 anni già noto in quanto alcuni mesi fa aveva messo in atto un tentativo di evasione presso un’altro istituto campano.Per i 2 agenti è stato necessario l’invio al pronto soccorso per le cure del caso. La UIL FP da tempo denuncia la disastrosa situazione in cui versano le carceri campane, dove sovraffollamento e carenza di organico regnano sovrani, e ormai, la violenza e le aggressioni sono una costante nella vita lavorativa dei poliziotti. Si chiedono provvedimenti seri perché è evidente che, dato l’aumento esponenziale di episodi simili, quelli gia adottati non siano sufficienti.La UIL FP esprime solidarietà per i poliziotti aggrediti e ancora una volta si auspica che un giorno episodi come questi siano un lontano ricordo.