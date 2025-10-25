La terra torna a tremare: scossa piu’ intensa, gente in strada

AVELLINO- La terra torna a tremare per pochi secondi, anche se la scossa avvertita alle 21:49 intensamente in tutta la provincia di Avellino questa volta ha avuto maggiore intensità. Secondo le prime stime dell’Ingv si tratta di una scossa tra i 3.9 e i 4.4 gradi. Più intesa di quella registrata nel pomeriggio di ieri. Anche stavolta le persone si sono riversate in strada e il timore è che si possa trattare di uno sciame sismico. Non e’ ancora noto l’epicentro.