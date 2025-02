Inaugurazione della nuova sede della Fondazione “Asilo infantile e Laboratorio Femminile L. & G. Santangelo ETS”

La Fondazione “Asilo infantile e Laboratorio Femminile L. & G. Santangelo ETS” annuncia con orgoglio l’inaugurazione della sua nuova sede, che si terrà questo pomeriggio – lunedì 3 febbraio – a Mercogliano. L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per tutti coloro che sostengono le attività della Fondazione, da anni impegnata nella promozione di iniziative culturali, sociali e di solidarietà. La Fondazione Santangelo include già tra i suoi servizi una Scuola dell’Infanzia con Micronido e Sezione Primavera, oltre a un oratorio centro giovanile e un centro polifunzionale per minori, tutti dedicati alla crescita e all’educazione dei bambini e dei giovani della comunità.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo presso la rinnovata sede, situata in via Roma 17, a partire dalle ore 17.30. All’evento prenderanno parte anche Sua Ecc. Mons. Arturo Aiello (Vescovo della Diocesi di Avellino), l’avv. Vittorio D’Alessio (Sindaco della Città di Mercogliano), Sr. Ivana Milesi (Superiora dell’Ispettoria Meridionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice) e Don Vitaliano Della Sala (Presidente della Fondazione Santangelo ETS).