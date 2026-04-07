La prevenzione non si ferma. I Camper della Salute targati Asl Avellino proseguono il loro percorso e, il prossimo 11 aprile, faranno tappa ad Aiello del Sabato. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune della Valle del Sabato, offrirà alle persone la possibilità di accedere gratuitamente a screening fondamentali come quelli oncologici e dell’epatite C.

Dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro sociale “Madre Teresa di Calcutta” in viale Unità d’Italia, chi vorrà avrà l’opportunità di sottoporsi a una serie di controlli gratuiti:

– Screening della mammella, le donne tra i 50 e i 69 anni potranno effettuare la mammografia

– Screening della cervice uterina, per le donne nella fascia di età 25-29 anni sarà possibile effettuare il Pap test, per le donne tra i 30 e i 64 anni sarà possibile sottoporsi all’HPV DNA test

– Screening del colon retto, per le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni sarà inoltre possibile ritirare il kit per il SOF test

– Screening dell’Epatite C, i nati tra il 1969 e il 1989 (inclusi i cittadini stranieri temporaneamente presenti – STP) potranno aderire allo screening per l’HCV. Il test è rapido e mini-invasivo, eseguito tramite prelievo di sangue capillare con un semplice pungidito

All’interno dell’area sarà presente un punto informativo dell’ASL per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di grande valore: la donazione degli organi. Gli operatori saranno a disposizione per fornire chiarimenti e per raccogliere le dichiarazioni di volontà.

Per poter usufruire delle prestazioni offerte dai camper dell’ASL Avellino è necessaria la prenotazione telefonica. L’Azienda invita la cittadinanza a cogliere questa importante occasione per prendersi cura della propria salute in modo semplice e immediato. Per prenotazioni e informazioni tel. 328 2863395