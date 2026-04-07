Armando Izzo, è finita con Raffaella Fico: “Ho bisogno di una pausa di riflessione”

Armando Izzo ha scelto parole dirette e molto personali per raccontare il momento delicato che sta attraversando. Il difensore dell’Avellino ha spiegato di sentire il bisogno di fermarsi e prendersi una pausa di riflessione, definendola una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro di sé e affrontare con responsabilità ciò che sta vivendo.

Nel suo messaggio, Izzo ha voluto anche esprimere rispetto sincero nei confronti di Raffaella Fico, riconoscendo il possibile dolore che questa situazione potrebbe causarle. Allo stesso tempo, ha precisato che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la sua ex moglie, madre dei suoi figli, verso la quale ha ribadito di nutrire massimo rispetto per il ruolo che ha avuto e continua ad avere nella sua vita.

Il calciatore ha poi sottolineato come anche gli adulti si trovino ad affrontare momenti complessi, situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero. Un messaggio misurato, carico di consapevolezza, con cui Izzo ha chiesto tempo e rispetto per tutte le persone coinvolte.